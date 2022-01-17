Никто не работал, все только притеснялись и домогались. Выставляют это именно в таком свете.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Похоже, скандал по делу о притеснениях и домогательствах на рабочих местах в Activision Blizzard будет сопровождать холдинг ещё долго. Ещё в конце прошлого года компания сообщила об учреждении специального фонда помощи пострадавшим и назначила специальную Комиссию, которая будет следить за исполнением указов руководства Activision Blizzard по пресечению дальнейших таких деяний.

реклама

По всей видимости, система уже вовсю работает: как сообщает издание The Wall Street Journal, компания применила меры в отношении 81 сотрудника, из которых 37 были уволены, а 44 получили дисциплинарное взыскание. Подавляющее большинство жалоб на «харассмент» — 90 % — были проверены и изучены.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Впрочем, всё равно имеются недовольные. Одна из компаний-акционеров Activision Blizzard предлагает провести в холдинге независимую проверку с отправкой руководителя компании Бобби Котика в вынужденный отпуск, дабы тот не мог повлиять на ход проверки. Совет директоров Activision Blizzard отклонил это предложение. Но это пока.