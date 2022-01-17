Похоже, скандал по делу о притеснениях и домогательствах на рабочих местах в Activision Blizzard будет сопровождать холдинг ещё долго. Ещё в конце прошлого года компания сообщила об учреждении специального фонда помощи пострадавшим и назначила специальную Комиссию, которая будет следить за исполнением указов руководства Activision Blizzard по пресечению дальнейших таких деяний.
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По всей видимости, система уже вовсю работает: как сообщает издание The Wall Street Journal, компания применила меры в отношении 81 сотрудника, из которых 37 были уволены, а 44 получили дисциплинарное взыскание. Подавляющее большинство жалоб на «харассмент» — 90 % — были проверены и изучены.
Впрочем, всё равно имеются недовольные. Одна из компаний-акционеров Activision Blizzard предлагает провести в холдинге независимую проверку с отправкой руководителя компании Бобби Котика в вынужденный отпуск, дабы тот не мог повлиять на ход проверки. Совет директоров Activision Blizzard отклонил это предложение. Но это пока.