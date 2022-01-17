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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В PUBG Mobile за минувшую неделю заблокировали без малого 1,7 млн читеров
Масштабы жульничества поражают воображение.
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PUBG Mobile является самой прибыльной игрой декабря и, как следствие, одной из самых популярных мобильных игр на свете. Поэтому вполне закономерно, что и масштабы читерства здесь настолько громадны, что с трудом укладываются в голове. Так, представители студии-разработчика PUBG Mobile объявили о том, что за неделю с 7 по 13 января было навсегда заблокировано 1 695 108 читерских учётных записей.

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В списке основных причин значатся использование помощи в прицеливании (aimbot), возможности смотреть сквозь стены (wallhack), ускоритель передвижения (speedhack), а также модификатор области попаданий по модели.

Забавно, что наибольшее количество читеров — аж 34 % от их общей популяции — обитают в самом низком ранге, «Бронза». В целом же 74 % читеров имеют рейтинг от «Бронзы» до «Алмаза», и лишь 26 % жуликов читы помогли добраться до высоких рангов. Вот уж действительно — насколько надо быть слабым в геймплейном плане, чтобы даже с читами не добиться высшего ранга.

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Разработчики на этом останавливаться не собираются и призывают всех, кто встречает читеров в своих играх, незамедлительно отправлять на них жалобу через специальную античитерскую систему.

#pubg mobile
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