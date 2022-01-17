Лучше оригинала, но не «крышеснос».

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Быть может, Dragon Age Inquisition и получила смешанные оценки фанатов серии, но в одном имеется консенсус — с графической точки зрения проект мог бы быть и посимпатичнее. В настоящее время на роль одного из самых перспективных и высокотехнологичных игровых движков метит Unreal Engine 5, ранний доступ к которому открыт всем желающим. Периодически энтузиасты подготавливают видеоролики с демонстрацией миниатюрных фанатских «переизданий» любимых игр на UE5, и вот, на днях аналогичным видео пополнилась «Инквизиция».

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В качестве окружения для воссоздания энтузиаст использовал локацию Вороньи топи, а конкретно — рощу Гиланнайн.

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Dragon Age Inquisition вышла в 2014 году, ну а в настоящее время BioWare трудится над новой частью серии. Информации о которой, к сожалению, практически нет даже несмотря на тот факт, что её формальный анонс состоялся несколько лет назад.