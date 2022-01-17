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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вот уже на протяжении двенадцати лет проходит мероприятие Awesome Games Done Quick, в рамках которого игроки собираются и проходят различные видеоигры на время — иначе говоря, устраивают так называемые спидраны, или скоростные прохождения. Мероприятие ежегодно собирает миллионы долларов на благотворительность, и вот, сегодня его организаторы сообщили, что в этом году в его рамках была собрана рекордная сумма пожертвований — свыше 3,4 миллионов долларов.

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Вырученные средства пойдут в фонд Prevent Cancer Foundation, выделяющий средства на профилактику раковых заболеваний и их выявление на ранних стадиях, когда пациент ещё может справиться с болезнью.

В плане контента Awesome Games Done Quick — на большого любителя, однако кое-что интересное в этом году в его рамках всё же было: например, двухчасовое скоростное прохождение Sekiro Shadows Die Twice с завязанными глазами.