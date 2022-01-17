Кори «Captain Obvious» Барлог.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Кори Барлог, геймдиректор God of War, которая на днях смогла стать самым успешным для Sony релизом портированной на PC версии бывшего PlayStation-эксклюзива, в беседе с журналистами немецкого издания GameStar объяснил, как получаются некачественные PC-порты.

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Хотя данная проблема миновала PC-версию God of War — напротив, новинка стала одним из примеров того, как надо оптимизировать игру для персональных компьютеров — но реальность демонстрирует нам, что многие прежде эксклюзивные для консолей проекты отличаются на PC ужасающей оптимизацией. По словам Барлога, причина подобных явлений предельно проста: нехватка времени и производственных ресурсов.

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Как убеждён Барлог, любую, даже самую сложную консольную игру можно идеально оптимизировать под любую другую платформу, если подходить к решению данной задачи с умом. Если же разработчикам не удалось это сделать, то, скорее всего, они были крайне сжаты в плане ресурсов и времени. Как дополняет Барлог, встречается и ситуация, когда и время, и ресурсы в теории имеются, но не были выделены издателем, жаждущим получить максимум выгоды при минимальных затратах: это ожидаемо приводит к печальным последствиям для портированной версии.