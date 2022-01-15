Вчера вечером God of War наконец-то добралась до персональных компьютеров. Ещё до релиза мы из профессиональных рецензий обозревателей узнали, что PC-версия игры тянет на роль эталонной, по которой будущим разработчикам нужно будет учиться создавать порты с консолей, однако решающее слово всё же было за простыми игроками, мнение которых ни подкупить, ни авторитетом не задавить. Что ж, по прошествии суток, наверное, справедливо будет обратиться к статистике пользовательских обзоров Steam, чтобы сформировать некое обобщённое мнение об игре.
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Итак, на момент публикации данной заметки 97 % решившихся оставить отзыв игроков рекомендуют PC-версию God of War к прохождению. Мало того что перед нами действительно одна из лучших игр современности, так и с технической стороны она великолепна, чем сегодня могут похвастать единичные товары игровой промышленности.
По словам игроков, God of War на PC хорошо оптимизирована и способна работать даже на совсем бюджетных графических решениях. Безусловно, красот графики вы в таком случае не увидите, но окунуться в мир «Бога войны» сможете.
Единственный недостаток — цена, которая в российском регионе составляет 3 149 рублей. Хотя формально God of War, конечно, вышла на PC только вчера, но в реальности перед нами проект почти четырёхлетней давности, и никакое качество и культовый статус такой ценник не оправдывают.