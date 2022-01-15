Сетевая игра без рейтингового режима — не сетевая игра, скажут многие любители постоянного оттачивания мастерства в сражениях. В плане поиска более компетентных соперников это действительно так, и разработчики из Relic совместно с World’s Edge уже вовсю трудятся над реализацией соответствующего дуэльного (1v1) режима для Age of Empires IV, о чём сообщили в свежей публикации относительно планов на ближайшие месяцы.
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Итак, полноценный режим рейтинговых дуэльных сражений должен появиться в Age of Empires IV весной. Через неделю же — с 20 по 28 января — игроки, записавшиеся в программу Age Insider, смогут опробовать данный режим в рамках его закрытой предварительной версии. Впервые для франшизы рейтинговый режим в Age of Empires IV будет, по аналогии с другими сетевыми играми, разделён на сезоны. Предположительно, завершение сезонов будет даровать игрокам определённые награды.
Вместе с тем до конца января Age of Empires IV получит обновление, в котором адресует проблемы с балансом отдельных цивилизаций и исправит обнаруженные игроками ошибки.