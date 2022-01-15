На релизе его, оказывается, почему-то не было.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сетевая игра без рейтингового режима — не сетевая игра, скажут многие любители постоянного оттачивания мастерства в сражениях. В плане поиска более компетентных соперников это действительно так, и разработчики из Relic совместно с World’s Edge уже вовсю трудятся над реализацией соответствующего дуэльного (1v1) режима для Age of Empires IV, о чём сообщили в свежей публикации относительно планов на ближайшие месяцы.

реклама

Итак, полноценный режим рейтинговых дуэльных сражений должен появиться в Age of Empires IV весной. Через неделю же — с 20 по 28 января — игроки, записавшиеся в программу Age Insider, смогут опробовать данный режим в рамках его закрытой предварительной версии. Впервые для франшизы рейтинговый режим в Age of Empires IV будет, по аналогии с другими сетевыми играми, разделён на сезоны. Предположительно, завершение сезонов будет даровать игрокам определённые награды.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Вместе с тем до конца января Age of Empires IV получит обновление, в котором адресует проблемы с балансом отдельных цивилизаций и исправит обнаруженные игроками ошибки.