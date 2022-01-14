Семь лет назад Dying Light стала эталоном жанра зомби-боевиков и по сей день получает официальные обновления от разработчиков. Похоже, в случае с сиквелом студия Techland рассчитывает как минимум повторения ситуации. По крайней мере, на это прямым текстом намекает опубликованный сегодня разработчиками план по контентной поддержке игры на протяжении как минимум пяти лет после релиза.
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Подробностями этих пяти лет обновлений с нами делиться пока не стали, но упомянули, что Dying Light 2 будет пополняться внутриигровыми событиями, получать новые локации, сюжетные линии и различные предметы вроде оружия и экипировки.
Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI— Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022
Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля на всех актуальных платформах.