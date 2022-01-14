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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Techland будет поддерживать Dying Light 2 новым контентом не меньше пяти лет
Отсчёт со дня релиза.
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Семь лет назад Dying Light стала эталоном жанра зомби-боевиков и по сей день получает официальные обновления от разработчиков. Похоже, в случае с сиквелом студия Techland рассчитывает как минимум повторения ситуации. По крайней мере, на это прямым текстом намекает опубликованный сегодня разработчиками план по контентной поддержке игры на протяжении как минимум пяти лет после релиза.

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Подробностями этих пяти лет обновлений с нами делиться пока не стали, но упомянули, что Dying Light 2 будет пополняться внутриигровыми событиями, получать новые локации, сюжетные линии и различные предметы вроде оружия и экипировки.

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Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля на всех актуальных платформах.

#techland #dying light 2
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