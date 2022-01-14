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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Серия Call of Duty сейчас в незавидном положении: провальный релиз Vanguard серьёзно пошатнул доверие многомиллионной армии поклонников, из года в год готовых приобретать новые проекты франшизы, поэтому Activision нужно активно восстанавливать репутацию франшизы. Роль «восстановителя» уготована Call of Duty Modern Warfare II — второй части переосмыслений современной подсерии — релиз которой должен состояться в этом году.

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И вот, согласно сведениям сразу нескольких авторитетных инсайдеров, включая Тома Хендерсона, Activision на фоне проблемной Vanguard решила представить и выпустить новинку чуть раньше, чем обычно: анонс собираются устроить летом, а релиз — в октябре.

Как дополнительно отметил инсайдер, вместе с Modern Warfare II разработчики выпустят и гигантское обновление для Warzone — пожалуй, самой успешной игре серии, которая в том числе и «кормит» холдинг.

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Каких-либо подробностей проекта пока нет.