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Компания NeocoreGames объявила о переносе релиза полноценной версии пошаговой тактической ролевой игры King Arthur: Knight’s Tale на более поздний срок. Изначально предполагалось, что проект покинет ранний доступ 15 февраля. Теперь же установлено, что окончательный релиз состоится 29 марта. Если, конечно, не случится новых переносов.

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Авторы традиционно сослались на проблемы с разработкой, вызванные пандемией, и желание побольшое времени потратить на финальную доводку своего продукта.

«Вы сэр Мордред, роковой противник короля Артура, некогда черный рыцарь из мрачных легенд. Вы убили короля Артура, но перед смертью он сразил и вас. Вы оба умерли, и вместе с тем вы оба живы.

Владычица Озера, правительница загадочного острова Авалон, вернула вас к жизни, чтобы покончить с истинным кошмаром. Она хочет, чтобы вы отправились в рыцарский поход. Она хочет, чтобы вы завершили то, что начали. Убейте короля Артура или то, чем тот стал, когда она забрала его умирающую бренную оболочку на Авалон» — гласит официальное описание к игре.

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King’s Arthur: Knight’s Tale выйдет на ПК, PlayStation и Xbox, с ранней версией можно ознакомиться в Steam. Там у неё есть 79 % рейтинга на основании 541 отзыва.