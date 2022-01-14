Сейчас бы в игровой индустрии ждать скорых релизов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Журналист VentureBeat и по совместительству 50:50-инсайдер Джефф Грабб вновь вышел на связь и, ссылаясь на свои источники, поделился информацией о том, что в плане производства игр происходит в стенах студии Respawn Entertainment. Ещё с лета нам известно, что Respawn работает над проектом в полностью новой вселенной, и вот, сегодня благодаря Граббу появились его пусть и неподтверждённые, но всё же подробности.

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Итак, согласно инсайдерской информации, Respawn готовит одиночный AAA-шутер, в котором основной упор сделан на сюжетную кампанию, причём, скорее всего, сетевого режима в нём не будет вовсе.

Разработка, впрочем, находится совсем на ранних стадиях: по сведениям Грабба, релиз проекта состоится в лучшем случае в 2024 году, а более реалистичный сценарий — и вовсе 2025-й год.

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Если продолжать верить инсайдеру, то разработку данного проекта возглавлял Мохаммед Алави, недавно объявивший о своём уходе из Respawn. Кто теперь отвечает за проект, не уточняется.