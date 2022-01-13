Слышать-то слышат. Но слушают ли — вот, в чём вопрос.

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Как и любые современные игры, Call of Duty Warzone, Vanguard и перезапуска Modern Warfare не могли остаться без многочисленных недоработок и критических проблем. Несмотря на то, что у этих трёх проектов разный возраст, разработчики решили опубликовать коллективное обращение, в котором пообещали, что «слышат» нас и «понимают» наше разочарование.

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Сейчас все причастные команды разработчиков усердно трудятся над исправлением проблем и ошибок, возникающих в трёх вышеуказанных видеоиграх. По словам разработчиков, обновления выходят максимально быстро, а конечная цель разработчиков — качественный игровой процесс вне зависимости от платформы, режима и конкретной игры.

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Уже сейчас применены обновления, улучшающие стабильность игр и вносящие в них баланс оружия. Работы впереди много, но главное, что направления движения разработчики знают и полны решимости по ним следовать.