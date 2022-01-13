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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

С момента официального анонса перезапуска The Settlers прошло уже три с половиной года, и казалось, что мы не доживём до момента его релиза. К счастью, всё обошлось, и процесс разработки был не столь проблемным, как могло показаться: сегодня разработчики из Blue Byte при содействии Ubisoft объявили о том, что проект поступит в продажу через два месяца — 17 марта.

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Есть ещё одна хорошая новость: с 20 по 24 января вы можете испытать удачу и, если повезёт, попасть на закрытое бета-тестирование обновлённой The Settlers.

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Напоминаем, что The Settlers — древняя почти как сама игровая индустрия серия стратегий так называемой немецкой школы, где игрокам необходимо развивать своё поселение, создавать сложные и длинные производственные цепочки и, в конечном счёте, одолевать противника с помощью подготовленной армии. Перезапуск сохранит основы игрового процесса серии, но, естественно, с поправкой на современные требования к графике, управлению и различным мелочам.