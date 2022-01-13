Есть в планах и другие улучшения.

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Компания Microsoft продолжает заниматься развитием операционной системы Windows 11, регулярно внося туда нужные изменения и исправления. Участники инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ) получили возможность опробовать новую сборку ОС с порядковым индексом 22533, которая содержит в себе несколько приятных изменений.

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Так, редмондцы обновили дизайн всплывающих меню с регулированием громкости и яркости, активации режима полёта, включения/выключения камеры и конфиденциальности камеры. Разработчики заверяют, что теперь все эти всплывающие элементы будут больше соответствовать общему дизайну Windows 11. Облик всплывающих меню начнёт также принимать во внимание используемую тему оформления ОС.

Обновлённая сборка Windows 11 также позволяет удалить приложение «Часы», если в этом есть необходимость. А в контекстном меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши по кнопке «Пуск» или сочетания клавиш «Win+X», появился пункт «Установленные приложения» вместо «Приложения и возможности».

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Microsoft дополнительно принялась внедрять обновлённый интерфейс приложения «Ваш телефон», который станет в ближайшее время доступен всем участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Dev.