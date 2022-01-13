А вот это уже и впрямь показательно. И смешно. И грустно.

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Продолжается уже чуть ли не ежедневная рубрика «Печальные известия о Battlefield 2042». Не секрет, что проект стал одним из самых больших разочарований последних лет: невероятно плохая оптимизация, отсутствие одиночной кампании, сомнительные решения в игровом процессе, непростительная пассивность разработчиков в деле решения проблем. В общем, всё плохо: за неполных два месяца от стартового «онлайна» не осталось и следа.

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Данное обстоятельство, а также крайне нестабильная техническая сторона Battlefield 2042 привели к тому, что даже производители читерских программ отказываются от дальнейшей поддержки своих читов для данного проекта.

dice, electronic arts, battlefield 2042

A #Battlefield2042 Cheat provider is suspending it's services to the game... And no... It's not because of Anti-cheat.



It's because the games performance makes the cheats not work properly 😂 pic.twitter.com/IuHMNSWMfe — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022

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Как пишут создатели читов, Battlefield 2042 «умирает» и имеет проблемы с производительностью, мешающие работе чита. Данное заявление, к слову, уже породило массу шуток-прибауток, что, естественно, чести DICE не прибавляет. Которая, к слову, пока даже и не думает публиковать план по спасению Battlefield 2042.