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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Симулятор демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker весной выйдет из раннего доступа
Хотя держат его там не так уж и долго.
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Не всякая попавшая в ранний доступ видеоигра может похвастать своевременным из него выходом. В число этих немногих войдёт Hardspace Shipbreaker — достаточно «залипательный» проект, в котором наш герой зарабатывает себе на жизнь, занимаясь демонтажем отслуживших свой срок космических кораблей. Пару часов назад разработчики объявили о том, что следующее крупное обновление станет для Hardspace Shipbreaker путёвкой во взрослую жизнь: проект обновится до версии 1.0, выйдя тем самым из раннего доступа.

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В полноценной релизной версии появятся достижения, будут исправлены оставшиеся ошибки, улучшатся оптимизация и стабильность проекта. Также в версии 1.0 вас ждёт полностью завершённая сюжетная кампания и различные функции из разряда «качество жизни». Запуск обновления запланирован на весну.

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Есть и не очень приятная новость: стоимость Hardspace Shipbreaker поднимется на десять долларов — с $25 до $35. В российском регионе игра сейчас обходится в 999 рублей, так что цена, скорее всего, подскочит до 1400—1500 рублей.

#hardspace shipbreaker
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