И закономерен.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Уже в эту пятницу состоится долгожданный PC-релиз God of War (2018). Избранные журналисты и блогеры уже вовсю проходят пресс-версии проекта и получили право на предварительные публикации сопутствующих игре материалов. Так, издание GameSpot записало видеоролик, в котором наглядно продемонстрировало разницу в графике между PC- и PS5-версиями проекта. Важно помнить, что PC-версия воспроизводилась на максимальных настройках графики, поэтому по определению превосходит консольный вариант в визуальном плане. Минимально и почти незаметно, но всё же превосходит.

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Вместе с тем в Сети уже начали появляться первые обзоры на PC-версию God of War. Журналисты довольны проведённой работой, отметили, что им было приятно вновь окунуться в мир игры, а также подготовить себя к запланированному на этот год релизу God of War Ragnarok.