Релиз уже через месяц с небольшим.

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В конце февраля фанаты Destiny 2 смогут отправиться в новое приключение в рамках дополнения-главы The Witch Queen. А чтобы ожидание не было столь томительным, разработчики опубликовали специальный сопутствующий видеоролик, в котором нашему вниманию представили мир-Престол королевы-ведьмы Саватун.

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Именно Саватун и станет центральным персонажем новой главы, к которой разработчики, по их словам, подготавливали нас ещё с первой Destiny. Иными словами, ожидайте массу интересного контента.

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Релиз The Witch Queen назначен на 22 февраля.