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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Фил Спенсер мечтает внедрить систему кроссплатформенных банов игровых аккаунтов
Люди ведь никогда не меняются?
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Небезызвестный Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, дал недавно интервью изданию The New York Times, в рамках которого в очередной раз высказался о токсичном поведении людей в Интернете. Спенсер считает, что на вверенных ему игровых платформах (и не только на них) побороть эту скверну можно с помощью системы кроссплатформенных банов.

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Тут всё понятно по названию: по задумке Фила Спенсер, любящий сквернословить игрок не сможет использовать заблокированный аккаунт в мультиплатформенной игре на другой консоли. То есть, нагрубил кому-то, играя на Xbox, будь готов к запретительным мерам и на PlayStation. Или наоборот.

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Фил Спенсер в рамках интервью с журналистами подчеркнул, что не совсем понимает, каким образом такая система должна быть реализована. Он также посоветовал геймерам, которых докучают особо грубые союзники в той или иной игре, не стесняться отправлять жалобы. Иногда это помогает.

#microsoft #xbox #фил спенсер #бан
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