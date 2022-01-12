Forza Horizon 5 получила массу восторженных отзывов, званий «Игра года» и прочих несомненно приятных бонусов, однако реальность такова, что до статуса идеального проекту ещё далековато. Впрочем, это поправимо, и вот, представители студии Playground Games сообщили, что вернулись с каникул и с новыми силами приступили к работе. В ближайших планах коллектива — выпуск обновлений, исправляющих ошибки и в целом улучшающих игровой процесс.
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В приоритете у разработчиков сейчас исправление ошибок в фестивальных состязаниях, решение проблем с рулями-контроллерами, особенно в PC-версии, а также ликвидация недочётов при отображении таблицы лидеров. Все эти изменения и исправления разработчики намереваются внедрить в игру так быстро, как это только возможно.
Естественно, на этом поддержка Forza Horizon 5 в наступившем году не закончится, однако подробностями контентных и иных обновлений игры с нами будут делиться по мере их приближения к релизу.