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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Far Cry 6 получила DLC «Пэйган: контроль» про главного злодея четвёртой части серии
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В своё время Ubisoft пообещала, что 11 января для Far Cry 6 состоится релиз дополнения «Пэйган: контроль», посвящённого Пэйгану Мину, главному злодею четвёртой номерной части франшизы. Сказано — сделано: указанный день настал, дополнение уже доступно для прохождения, сопутствующий видеоролик опубликован.

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Аддон представляет собой шутер с элементами rogue-like, и в его рамках нам предстоит посетить определённо не вполне здоровый разум Пэйгана «У меня из-за тебя ботинки все в крови!» Мина. В рамках данного дополнения мы чуть больше узнаем о прошлом Мина и, возможно, станем лучше понимать его мотивы и причины нервозного поведения в Far Cry 4.

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Следующее на очереди дополнение про Иосифа Сида — антагониста Far Cry 5. Надо признать, идея с циклом дополнений про злодеев предыдущих успешных частей Far Cry оказалась достаточно интересной.

#ubisoft #far cry 6
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