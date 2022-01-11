Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новые персонажи для Back 4 Blood будут выпускать в качестве DLC
Естественно, платных. И да, проект, оказывается, ещё жив.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
-18 000р на MSI RTX 3070

Быть может, Back 4 Blood и не удалось стать идейным и духовным наследником дилогии Left 4 Dead, как этого хотелось разработчикам — всё же концепция безнадёжно устарела и избита до полусмерти — но планы есть планы, и их в Turtle Rock собираются выполнять. В частности, творческий руководитель проекта Фил Роб уточнил, что в Back 4 Blood будут добавлять новых игровых персонажей, и происходить это будет посредством DLC, то есть, платного дополнительного контента.

реклама

Персонажи будут выходить постепенно, и приобрести их можно будет как по отдельности, так и в составе сезонного пропуска. Когда планы начнут претворяться в реальность, пока не уточняется, но Роб заверил игроков в том, что Turtle Rock продолжит поддерживать Back 4 Blood — в том числе выпускать обновления и патчи с исправлениями ошибок.

анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Back 4 Blood вышла в октябре минувшего года, получила смешанные оценки и почти моментально растеряла весь «онлайн». За последние сутки пиковое число игроков в данный кооперативный зомби-боевик составляло 7 300 человек.

#turtle rock studios #back 4 blood
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tencent приобрела студию-разработчика Left 4 Dead и Back 4 Blood
Авторы зомби-боевика Back 4 Blood немного упростят игру в следующем обновлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
61
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
16
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
92
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
67
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Нарушают ли тяговые лучи законы физики. Это зависит от обстоятельств.
22
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
46
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
14
Какие файлы и настройки стоит сохранить перед переустановкой Windows 10 и Windows 11
4

Сейчас обсуждают

Александр Данковцев
19:29
За мкадом обшобашься,кроме надрыва спины и геморроя сильно больше ничего не заработаешь
В Германии версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти оценена в 1699 евро
Gnl_Sturn
19:29
фу быть таким
GSC Game World прокомментировала слухи о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Xakerz
19:28
оголодавшие без видях игруны купят)
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Александр Данковцев
19:27
Интересный ресурс,ведущая тема которого популяризация криптобизнеса,дело Остапа живёт и процветает,пока...
В Германии версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти оценена в 1699 евро
Dafix
19:26
Евгеша все равно останется самым лучшим производителем видеокарт
EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
Vladimir Kamyshnikov
19:23
Удивительное количество заплюсовавших. Что, неужели никто не знает, что на фермах нет проблем с влажностью и тем более точкой росы по очень очевидным причинам? Ох уж эти гуманитарии... объясняю: то...
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Andru Smith
19:21
Украинское УГ без техники с убогой анимацией кому-то интересно?
GSC Game World прокомментировала слухи о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Ivan Gavrilishin
19:16
Фанаты сталкер хотят отменить феминисток.
Феминистки хотят отменить S.T.A.L.K.E.R. 2 за оскорбления женщин и гендерную бинарность
Вася Кот
19:15
еще хуже политики. а хуже политиков тупое быдло кто их "выбирает"
Программист решил отомстить IT-корпорациям и намеренно испортил свои программы с открытым кодом
-=LeKtoR=-
19:15
Вспомним Half-Life FX в бородатые времена,приятно графику преображал мод,
Оригинальная игра Half-Life получит мод с трассировкой лучей в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем