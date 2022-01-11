Естественно, платных. И да, проект, оказывается, ещё жив.

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Быть может, Back 4 Blood и не удалось стать идейным и духовным наследником дилогии Left 4 Dead, как этого хотелось разработчикам — всё же концепция безнадёжно устарела и избита до полусмерти — но планы есть планы, и их в Turtle Rock собираются выполнять. В частности, творческий руководитель проекта Фил Роб уточнил, что в Back 4 Blood будут добавлять новых игровых персонажей, и происходить это будет посредством DLC, то есть, платного дополнительного контента.

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Персонажи будут выходить постепенно, и приобрести их можно будет как по отдельности, так и в составе сезонного пропуска. Когда планы начнут претворяться в реальность, пока не уточняется, но Роб заверил игроков в том, что Turtle Rock продолжит поддерживать Back 4 Blood — в том числе выпускать обновления и патчи с исправлениями ошибок.

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Back 4 Blood вышла в октябре минувшего года, получила смешанные оценки и почти моментально растеряла весь «онлайн». За последние сутки пиковое число игроков в данный кооперативный зомби-боевик составляло 7 300 человек.