Все как один отмечают достойно проведённую работу по портированию.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Через несколько часов PC-версия Monster Hunter Rise распахнёт свои двери для всех желающих. А сегодня у проекта появилась возможность увеличить количество этих самых желающих: на агрегаторе Metacritic уже накопились первые восторженные отзывы от профессиональных обозревателей.

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Как отмечают критики, разработчикам удалось создать качественную PC-версию проекта, изначально вышедшего на гибридной консоли Nintendo Switch, ничего при этом не испортив, как это сегодня происходит повсеместно. На текущий момент средний рейтинг Monster Hunter Rise для PC на Metacritic составляет 88 баллов из 100 возможных.

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Стоит отметить, что радость обозревателей выглядит избыточной: судя по первым сравнениям графики, разница между Switch- и PC-версиями — в пределах погрешности и практически неразличима. Было бы странно, если бы при таких обстоятельствах игра некорректно воспроизводилась на заведомо многократно более мощной системе. Впрочем, спасибо и на том: некоторые разработчики умудряются ремастеры игр начала двухтысячных заставить «тормозить» на самых мощных системах.