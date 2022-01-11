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Piranha Bytes решила напомнить общественности о существовании ELEX II. Лучшим вариантом данного действия является публикация геймплейных видеороликов, и вот, разработчики представили нашему вниманию свежий трейлер, в котором продемонстрированы сражения с противниками. На помощь главному герою придёт богатый арсенал, из которого каждый игрок может выбрать себе оружие по вкусу.

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Релиз ELEX II должен состояться первого марта. DLC как концепция в ELEX II отвергнуты разработчиками, так что никакого дополнительного платного контента здесь не будет.