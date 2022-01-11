Но не сложилось: Sony не дала добро на его производство.

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Сиквел Days Gone уже, скорее всего, никогда не увидит свет, поэтому геймдиректор первой части Джефф Росс решил излить душу и в рамках беседы с изданием USA Today поведать о том, что разработчики планировали реализовать в продолжении истории байкера в постапокалиптическом мире.

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Судя по словам господина Росса, мы не увидим достаточно много важных и интересных решений. В частности, как поясняет Росс, в продолжении Days Gone разработчики собирались сделать игровой мир более живым и естественным: местная фауна правдоподобно бы себя вела в сложившихся условиях, а по мере своих путешествий главный герой чаще бы встречал различные интересные ситуации и события. Свобода передвижения главного героя бы увеличилась: в сиквеле разработчики собирались научить его плавать, тогда как в оригинале этому мешали технические ограничения.

Вообще, как утверждает Росс, Days Gone подразумевалась в представлении разработчиков как своеобразная трилогия наподобие Batman. Поэтому, собственно, по окончании игры и создаётся ощущение недосказанности и частичного обрыва повествования.

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Напомним, что Days Gone получила очень тёплые отзывы игроков, но была раскритикована обозревателями. А Sony в первую очередь волнуют средние оценки игры, которые в случае с Days Gone оказались слишком низкими, запоров тем самым Bend Studio все планы и надежды. Ну, ничего, бывает.