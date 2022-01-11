Это неудивительно: релиз ведь через считанные дни.

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Совсем немного осталось ждать до выхода PC-версии God of War (2018). А чтобы самый сложный этап ожидания — последние его дни — был чуть более приятным, сегодня на YouTube-канале Sigma Hawk Gaming появилась видеозапись прохождения игры. И не просто запись, а огромная, двухчасовая. Важно сразу понимать, что капитальных отличий от версии для приставок от Sony в плане графики от PC-версии ждать не стоит: улучшения, конечно, имеются, но все они технические или платформоориентированные.

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Напомним, что PC-версия God of War порадует поддержкой ультраширокоформатных мониторов, неограниченной частотой кадров (вернее, ограниченной только мощностью компьютера), поддержкой DLSS и технологии NVIDIA Reflex.

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Релиз — 14 января. Отметим, что в этом году должен состояться релиз сиквела — God of War Ragnarok — однако пока неясно, когда конкретно это случится, и будет ли PC в списке целевых платформ.