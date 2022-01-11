«Мясной» платформер Super Meat Boy Forever до недавнего времени можно было купить на ПК только в магазине Epic Games Store. Годовое соглашение по эксклюзивному размещению закончилось, поэтому сейчас проект появился и в Steam, где уже успел насобирать не самых положительных отзывов.
реклама
А теперь про оценки — они плохие. На момент написания данного материала у проекта было 50 % рейтинга на основании 130 отзывов. Пользователей не устраивает тот факт, что SMB Forever из полноценного платформера превратилась в некое подобие мобильного «автораннера», где персонаж сам бежит вперёд. Других недовольных игроков расстроили аудиоряд проекта, не самая удачная система генерации уровней и отсутствие поддержки контроллера DualSense.
В течение 2022 года Super Meat Boy Forever должна будет выпущена на мобильных устройствах. Может быть, тамошним пользователям «прикрученная» функция автобега придётся по душе.