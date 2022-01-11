До этого проект целый год был эксклюзивом EGS.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

«Мясной» платформер Super Meat Boy Forever до недавнего времени можно было купить на ПК только в магазине Epic Games Store. Годовое соглашение по эксклюзивному размещению закончилось, поэтому сейчас проект появился и в Steam, где уже успел насобирать не самых положительных отзывов.

реклама

<про возгласы придирчивых игроков поговорим чуточку позже, а пока напомним, что до 13 января super meat boy forever можно купить со скидкой 40 %, дополнительные 10 % дисконта удастся получить владельцам оригинальной boy. базовая версия проекта стоит 435 рублей, всеми праздничными «минусами» его забрать за 218 рублей.< p>

А теперь про оценки — они плохие. На момент написания данного материала у проекта было 50 % рейтинга на основании 130 отзывов. Пользователей не устраивает тот факт, что SMB Forever из полноценного платформера превратилась в некое подобие мобильного «автораннера», где персонаж сам бежит вперёд. Других недовольных игроков расстроили аудиоряд проекта, не самая удачная система генерации уровней и отсутствие поддержки контроллера DualSense.

анонсы и реклама 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

В течение 2022 года Super Meat Boy Forever должна будет выпущена на мобильных устройствах. Может быть, тамошним пользователям «прикрученная» функция автобега придётся по душе.