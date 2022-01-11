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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Мясной» платформер Super Meat Boy Forever вышел в Steam и собрал не самые хорошие отзывы
До этого проект целый год был эксклюзивом EGS.
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«Мясной» платформер Super Meat Boy Forever до недавнего времени можно было купить на ПК только в магазине Epic Games Store. Годовое соглашение по эксклюзивному размещению закончилось, поэтому сейчас проект появился и в Steam, где уже успел насобирать не самых положительных отзывов.

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<про возгласы придирчивых игроков поговорим чуточку позже, а пока напомним, что до 13 января super meat boy forever можно купить со скидкой 40 %, дополнительные 10 % дисконта удастся получить владельцам оригинальной boy. базовая версия проекта стоит 435 рублей, всеми праздничными «минусами» его забрать за 218 рублей.< p>

А теперь про оценки — они плохие. На момент написания данного материала у проекта было 50 % рейтинга на основании 130 отзывов. Пользователей не устраивает тот факт, что SMB Forever из полноценного платформера превратилась в некое подобие мобильного «автораннера», где персонаж сам бежит вперёд. Других недовольных игроков расстроили аудиоряд проекта, не самая удачная система генерации уровней и отсутствие поддержки контроллера DualSense.

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В течение 2022 года Super Meat Boy Forever должна будет выпущена на мобильных устройствах. Может быть, тамошним пользователям «прикрученная» функция автобега придётся по душе.

#team meat #super met boy forever
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