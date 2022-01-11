Всё так, как и должно быть.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

До запуска Monster Hunter Rise на персональных компьютерах остался всего один день, поэтому журналисты издания GameSpot решили проверить, насколько велика или наоборот, ничтожна разница в графике между версиями игры для Nintendo Switch, где она вышла изначально, и PC. Будучи крупным игровым изданием, у GameSpot имеется ранний доступ к пресс-версии игры и право на публикацию соответствующих видео.

реклама

Игра воспроизводилась в разрешении 1440p на максимальных настройках графики с отключёнными эффектами размытия и глубины резкости. Если вы надеялись на полный разгром «Свитча» силами компьютеров, то придётся вас разочаровать: как отметил автор видео, не стоит ждать серьёзных улучшений в плане графики. Вся разница сосредоточена разве что в более высоком общем разрешении, в результате чего PC-версия Monster Hunter Rise выглядит «как более чёткая и чистая Switch-версия».

анонсы и реклама 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Как отмечает журналист, в PC-версии Monster Hunter Rise сохранилась раздражающая графическая особенность с «дрожанием» теней; автор надеется, что Capcom её исправит.