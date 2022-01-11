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Новости Software Михаил Андреев
Видео: едва заметная разница в графике между PC- и Switch-версиями Monster Hunter Rise
Всё так, как и должно быть.
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До запуска Monster Hunter Rise на персональных компьютерах остался всего один день, поэтому журналисты издания GameSpot решили проверить, насколько велика или наоборот, ничтожна разница в графике между версиями игры для Nintendo Switch, где она вышла изначально, и PC. Будучи крупным игровым изданием, у GameSpot имеется ранний доступ к пресс-версии игры и право на публикацию соответствующих видео.

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Игра воспроизводилась в разрешении 1440p на максимальных настройках графики с отключёнными эффектами размытия и глубины резкости. Если вы надеялись на полный разгром «Свитча» силами компьютеров, то придётся вас разочаровать: как отметил автор видео, не стоит ждать серьёзных улучшений в плане графики. Вся разница сосредоточена разве что в более высоком общем разрешении, в результате чего PC-версия Monster Hunter Rise выглядит «как более чёткая и чистая Switch-версия».

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Как отмечает журналист, в PC-версии Monster Hunter Rise сохранилась раздражающая графическая особенность с «дрожанием» теней; автор надеется, что Capcom её исправит.

#capcom #monster hunter rise
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