За последнее время мы достаточно много рассказывали об экшене Dying Light 2: Stay Human, затрагивая самые разные геймплейные аспекты. Сегодня настал черёд обсудить музыку, написанием которой занимался композитор Оливье Деривье (Olivier Deriviere). Он поделился интересными особенностями разрабатываемого им саундтрека в своём микроблоге.
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Самое главное, что нужно знать о саундтреке, — он будет подстраиваться под действия игрока. Например, в открытом мире, если игрок не просто бежит, а занимается паркуром, темп музыки будет нарастать. В тот самый момент, когда игрок достигнет нужной инерции, музыкальный поток достигнет своего пика. Его композитор назвал «паркурным потоком», он может остановиться в любое время вместе с геймером.
При встрече с врагом музыка не будет включаться сразу, игра станет подбадривать своего пользователя только в момент вступления в бой. Напомним, в Dying Light 2 представлено несколько фракций врагов, для каждой из них прописан свой саундтрек. В момент появления в той или иной схватке особо опасного врага виртуальный композитор быстро переключится на освещение драки с сильным противником.
Из совсем уж мелких деталей и тонкостей здешнего саундтрека важно отметить следующее:
- для каждого занятия в открытом мире прописана своя музыкальная тема;
- музыка может отслеживать прогресс игрока в определённом занятии;
- стоя на крыше в открытом мире, геймер может услышать особое звуковое сопровождение, в котором будут нотки гимна доминирующей на этой территории фракции;
- при перемещении в открытом мире к следующей точке сюжетного квеста игрок услышит композицию для соответствующего задания. В случае ухода с миссии музыка может прекратиться в любой момент.
Напомним, Dying Light 2: Stay Human должна выйти на ПК и консолях 4 февраля.