Много тонкостей.

За последнее время мы достаточно много рассказывали об экшене Dying Light 2: Stay Human, затрагивая самые разные геймплейные аспекты. Сегодня настал черёд обсудить музыку, написанием которой занимался композитор Оливье Деривье (Olivier Deriviere). Он поделился интересными особенностями разрабатываемого им саундтрека в своём микроблоге.

реклама

Самое главное, что нужно знать о саундтреке, — он будет подстраиваться под действия игрока. Например, в открытом мире, если игрок не просто бежит, а занимается паркуром, темп музыки будет нарастать. В тот самый момент, когда игрок достигнет нужной инерции, музыкальный поток достигнет своего пика. Его композитор назвал «паркурным потоком», он может остановиться в любое время вместе с геймером.

При встрече с врагом музыка не будет включаться сразу, игра станет подбадривать своего пользователя только в момент вступления в бой. Напомним, в Dying Light 2 представлено несколько фракций врагов, для каждой из них прописан свой саундтрек. В момент появления в той или иной схватке особо опасного врага виртуальный композитор быстро переключится на освещение драки с сильным противником.

Из совсем уж мелких деталей и тонкостей здешнего саундтрека важно отметить следующее:

для каждого занятия в открытом мире прописана своя музыкальная тема;

музыка может отслеживать прогресс игрока в определённом занятии;

стоя на крыше в открытом мире, геймер может услышать особое звуковое сопровождение, в котором будут нотки гимна доминирующей на этой территории фракции;

при перемещении в открытом мире к следующей точке сюжетного квеста игрок услышит композицию для соответствующего задания. В случае ухода с миссии музыка может прекратиться в любой момент.

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, Dying Light 2: Stay Human должна выйти на ПК и консолях 4 февраля.