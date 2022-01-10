Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Композитор Dying Light 2: Stay Human подробно рассказал о тонкостях моделирования музыкального сопровождения игры
Много тонкостей.
анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070

За последнее время мы достаточно много рассказывали об экшене Dying Light 2: Stay Human, затрагивая самые разные геймплейные аспекты. Сегодня настал черёд обсудить музыку, написанием которой занимался композитор Оливье Деривье (Olivier Deriviere). Он поделился интересными особенностями разрабатываемого им саундтрека в своём микроблоге.

реклама

Самое главное, что нужно знать о саундтреке, — он будет подстраиваться под действия игрока. Например, в открытом мире, если игрок не просто бежит, а занимается паркуром, темп музыки будет нарастать. В тот самый момент, когда игрок достигнет нужной инерции, музыкальный поток достигнет своего пика. Его композитор назвал «паркурным потоком», он может остановиться в любое время вместе с геймером.

При встрече с врагом музыка не будет включаться сразу, игра станет подбадривать своего пользователя только в момент вступления в бой. Напомним, в Dying Light 2 представлено несколько фракций врагов, для каждой из них прописан свой саундтрек. В момент появления в той или иной схватке особо опасного врага виртуальный композитор быстро переключится на освещение драки с сильным противником.

Из совсем уж мелких деталей и тонкостей здешнего саундтрека важно отметить следующее:

  • для каждого занятия в открытом мире прописана своя музыкальная тема;
  • музыка может отслеживать прогресс игрока в определённом занятии;
  • стоя на крыше в открытом мире, геймер может услышать особое звуковое сопровождение, в котором будут нотки гимна доминирующей на этой территории фракции;
  • при перемещении в открытом мире к следующей точке сюжетного квеста игрок услышит композицию для соответствующего задания. В случае ухода с миссии музыка может прекратиться в любой момент.
анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, Dying Light 2: Stay Human должна выйти на ПК и консолях 4 февраля.

#techland #dying light 2 stay human
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полное прохождение Dying Light 2 займёт не меньше пятисот часов
Древо навыков главного героя — в свежем трейлере Dying Light 2
Techland показала геймплей Dying Light 2 в 4K с трассировкой лучей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
20
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
14
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
107
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
76
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
20
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
11
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
36

Сейчас обсуждают

Дмитрий Чиркофф
21:00
Премного
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
Savangard
20:59
Пре много благодарен
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
Motor Head
20:58
Ему пох@й это говнарь деревенский по пояс деревянный начиная с головы , объяснять бесполезно ))))
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Savangard
20:56
В Марии-Ра недавно видел бичпакеты по 6р. Так что выбор есть.
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Петр Баширов
20:55
Эфириум продожает дешеветь, а оверлокерс продолжают путешествие на йух
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
omoikane
20:53
По теории вероятности ее и так во вселенной полно. Проблема только что вселенная огромна, как количество галактик в ней.
Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
Леди Яга
20:51
Удивительно какой ты все таки лошара
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Chingizid
20:50
Нищеброды только на индолах сидят, так как не могут себе ничего позволить)
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
omoikane
20:48
ну хоть где то плюс :D
Canon вынуждена выпускать картриджи без чипов из-за дефицита полупроводников
peppery
20:47
Мы о 10 и 11 серии. ддр5 там и нет, лол. 12 на текущий момент быстрее зен3, спорить с этим смысла нет.
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем