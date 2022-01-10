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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Riot Games раскрыла планы по развитию League of Legends на 2022 год
Много новой «косметики» и свежих испытаний.
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Компания Riot Games дала понять, как собирается развивать популярный сетевой проект League of Legends в 2022 году. Вся информация была представлена сразу в нескольких материалах на сайте проекта, мы постарались выбрать оттуда самое интересное и рассказать вам.

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Так, в игре должны появиться архивные испытания, которые будут открываться в определённые периоды или же засчитываться тем, кто застал исторические моменты League of Legends. Всего испытаний запланировано 5 видов:

  • Испытание профессионализма. Уклонения от умений, первые убийства и получение очков мастерства.
  • Коллекционирование. Сбор образов и иконок призывателя, возрождение вечных.
  • Знание дела. Уклонение от нескольких умений подряд, накопленные заряды Меджай, похищение усилений вражеских лесников.
  • Испытание стратегии. Победы с открытым нексусом, убийства врагов на других линиях, выигранные матчи Clash.
  • Испытание воображения. Убийство врагов около их фонтана, попадание снежками, выживание с менее чем 10 здоровья.

По развитию линейки чемпионов тоже внесена кое-какая ясность. Riot Games планирует добавить тёмного чародея (воин поддержки) и ужасающего лесника. Разработчики также планируют внести правки в образы уже существующих героев (пока заявлено восемь). В игре появятся сезонные мифические образы, ежегодно их тема будет меняться. Так, в текущем году игроки могут рассчитывать на появление Пепельных рыцарей. Контент прошлых лет можно будет разрешить.

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Дополнительно League of Legends ждут преобразования в системе пропусков событий, а летом должно появиться пропуск, с которым будет проще отслеживать прогресс и награды.

#riot games #league of legends
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