Компания Riot Games дала понять, как собирается развивать популярный сетевой проект League of Legends в 2022 году. Вся информация была представлена сразу в нескольких материалах на сайте проекта, мы постарались выбрать оттуда самое интересное и рассказать вам.
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Так, в игре должны появиться архивные испытания, которые будут открываться в определённые периоды или же засчитываться тем, кто застал исторические моменты League of Legends. Всего испытаний запланировано 5 видов:
- Испытание профессионализма. Уклонения от умений, первые убийства и получение очков мастерства.
- Коллекционирование. Сбор образов и иконок призывателя, возрождение вечных.
- Знание дела. Уклонение от нескольких умений подряд, накопленные заряды Меджай, похищение усилений вражеских лесников.
- Испытание стратегии. Победы с открытым нексусом, убийства врагов на других линиях, выигранные матчи Clash.
- Испытание воображения. Убийство врагов около их фонтана, попадание снежками, выживание с менее чем 10 здоровья.
По развитию линейки чемпионов тоже внесена кое-какая ясность. Riot Games планирует добавить тёмного чародея (воин поддержки) и ужасающего лесника. Разработчики также планируют внести правки в образы уже существующих героев (пока заявлено восемь). В игре появятся сезонные мифические образы, ежегодно их тема будет меняться. Так, в текущем году игроки могут рассчитывать на появление Пепельных рыцарей. Контент прошлых лет можно будет разрешить.
Дополнительно League of Legends ждут преобразования в системе пропусков событий, а летом должно появиться пропуск, с которым будет проще отслеживать прогресс и награды.