В данном случае не следует отождествлять сей показатель с количеством проданных копий игры.

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Разработчики игр очень любят рассказывать всему миру о своих миллионах... пользователей. Представители студии Playground Games, впрочем, более скромные, чем свои многочисленные коллеги, поэтому информацию о суммарной аудитории Forza Horizon 5 энтузиасты добыли из внутриигровой статистики «Зала славы». Из неё следует, что число игроков в данную гоночную аркаду перевалило за пятнадцать миллионов.

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По темпам прироста аудитории новинка значительно опережает предшественницу: так, первыми десятью миллионами игроков Forza Horizon 5 обзавелась всего за две недели, в то время как Forza Horizon 4 на достижение аналогичного результата потребовалось более восьми месяцев.

Важно, впрочем, понимать одну важную и, по-честному, решающую в данном случае вещь: Forza Horizon 5 с самого релиза доступна по подписке Xbox Game Pass, поэтому отождествлять число игроков с количеством проданных копий игры в случае с этим творением Playground Games некорректно. Рано или поздно авторы должны будут сами сказать, какой процент от общей аудитории Forza Horizon 5 — реальные покупатели, а какой — почти случайные зашедшие в рамках подписки.

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Forza Horizon 5 вышла в начале ноября на PC и Xbox One с Xbox Series. Игра получила массу наград и стала одной из лучших из числа прошлогодних.