Wargaming опубликовала все подробности.

Разработчики из Wargaming выпустили на сайте World of Tanks заметку, посвящённую скорому старту второго сезона Ранговых боёв. Речь идёт об уникальном режиме, в котором игроки зарабатывают награды, передвигаются по шкале прогресса и выбивают себе ранг покруче. Ближайший аналог Ранговых боёв — рейтинговые матчи в других сетевых проектах (например, Overwatch).

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Второй сезон Ранговых боёв стартует 10 января и продлится 14 дней. Разработчики напоминают, что второй сезон — это ещё и последняя возможность получить уникальную машину 114 SP2, новую китайскую ПТ-САУ X уровня. Последняя возможность — это в том смысле, если игрок не принимал участия в первом сезоне и не собрал нужное количество жетонов. Если он проигнорирует и второй сезон, то собирать нужное количество жетонов для получения 11 SP2 у него не получится.

Из изменений второго сезона следует вспомнить о перераспределении наград (предбоевых инструкций и кредитов), которые игрок зарабатывает в рамках квалификации. Теперь количество наград будет увеличиваться по мере возрастания количества сыгранных боёв. Ещё одно изменение — добавленный на панель техники специальный фильтр по умолчанию. Он позволяет быстро найти всю технику X уровня, которая может участвовать в Ранговых боях.

Список эксклюзивных товаров за боны, доступных только в рамках Ранговых боёв, был расширен и пополнен новым 3D-стилем «Гарм» для танка Kampfpanzer 50 t. Получить его можно, добравшись до второго дивизиона. Напомним, на все товары особого магазина распространяется персональная накопительная скидка, размер которой будет зависеть от прогресса игрока в рамках сезона.

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Более подробную информацию о втором сезоне Ранговых боёв в World of Tanks вы можете получить на официальном сайте проекта.