Дата выхода кооперативного боевика Rainbow Six Extraction стремительно приближается, и Ubisoft пропорционально наращивает объём публикуемой о проекте информации. Так, сегодня нашему вниманию представили весьма продолжительный по современным меркам видеоролик, посвящённый местным противникам (археям) и способам борьбы с ними.
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Напоминаем, что в Rainbow Six Extraction нам предстоит бороться с инопланетной угрозой, а в качестве персонажей перед нами предстанут уже хорошо знакомые герои отряда «Радуга». У каждого из персонажей будут свои уникальные способности, от грамотного и своевременного применения которых будет зависеть исход сражения.
На релизе в «Эвакуации» будет представлено около десятка изменяющихся карт, на которых от сражения к сражению будут меняться правила. Таким образом разработчики надеются сделать прохождение Rainbow Six Extraction разнообразным настолько, насколько это вообще возможно в сжатых рамках формата и жанра.