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Новости Software Игнатий Колыско
Права на перспективный военный шутер Hell Let Loose перешли издателю
За деньги, разумеется. И немалые.
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Британское издательство Team17 сообщило о выкупе прав на военный шутер Hell Let Loose за 41,9 миллиона долларов. Причём, 26,7 миллиона были выплачены наличными, а ещё 15,2 миллиона выдали акциями. Создатели данного проекта могут рассчитывать на бонус в размере от 6,7 до 20,27 миллиона долларов при достижении нужных показателей в течение двух лет.

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Представители Team17 сообщают, что издательство продолжит сотрудничать с авторами Hell Let Loose. В будущем проект может обзавестись новыми дополнениями, сиквелами и другими смежными наборами контента.

Напомним, Hell Let Loose в данный момент доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Недавно игра получила обновление Outflank, которое добавило в клиент уникальные транспортные средства, оружие, новое исполнение карт и другие улучшения.

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Hell Let Loose имеет в Steam 86 % рейтинга на основании более 39 тысяч отзывов.

#team17 #hell let loose #black matter
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