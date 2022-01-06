Чем дышат, чем занимаются, ну и всё такое.

По мере приближения к релизу предпродажная подготовка Horizon Forbidden West закономерно только набирает обороты. Разработчики продолжают публиковать тематические видеоролики, знакомящие нас с различными аспектами геймплея и «лора», и вот, сегодня на очереди видео, коротко рассказывающее о местных племенах, с представителями которых Элой обязательно предстоит познакомиться и, желательно, подружиться, чтобы достичь своей цели.

реклама

Каждое племя особенное, не похожее на другое. Так, например, племя Утару — мирное, занимающееся земледелием, в то время как племя Тенакт, напротив, состоит из могучих воинов, прекрасно знающих своё дело.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля. Иными словами, не успеем и глазом моргнуть, как данный проект уже будет у всех неравнодушных к приключениям Элой обладателей PlayStation 4 и PlayStation 5. Повторит ли новинка судьбу предшественницы — Horizon Zero Dawn — и выйдет ли когда-нибудь на PC, вопрос пока открытый. Верим и надеемся.