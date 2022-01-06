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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Свежий трейлер Horizon Forbidden West посвятили обитающим в мире игры племенам
Чем дышат, чем занимаются, ну и всё такое.
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По мере приближения к релизу предпродажная подготовка Horizon Forbidden West закономерно только набирает обороты. Разработчики продолжают публиковать тематические видеоролики, знакомящие нас с различными аспектами геймплея и «лора», и вот, сегодня на очереди видео, коротко рассказывающее о местных племенах, с представителями которых Элой обязательно предстоит познакомиться и, желательно, подружиться, чтобы достичь своей цели.

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Каждое племя особенное, не похожее на другое. Так, например, племя Утару — мирное, занимающееся земледелием, в то время как племя Тенакт, напротив, состоит из могучих воинов, прекрасно знающих своё дело.

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Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля. Иными словами, не успеем и глазом моргнуть, как данный проект уже будет у всех неравнодушных к приключениям Элой обладателей PlayStation 4 и PlayStation 5. Повторит ли новинка судьбу предшественницы — Horizon Zero Dawn — и выйдет ли когда-нибудь на PC, вопрос пока открытый. Верим и надеемся.

#guerilla games #horizon forbidden west
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Zlodey Zlodeevich
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Evgeniy Som
19:18
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Arimand
19:17
Интересно получается. По сути, новый i3 приблизительно равен по многоядерной производительности i5-9400 или даже 9600k. А по одноядерной - на уровне 5600X. Вопрос в том, а зачем владельцам видеокарт ...
Бюджетный Core i3-12100F стал самым быстрым 4-ядерным CPU, установив несколько рекордов в стоке
ev_rus
19:17
Точно )
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
Тимофей Лоленко
19:15
Херня у нас круче, у нас в УАЗ буханку поставили лампочку в кузове.
Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
ev_rus
19:15
Если просто играешь в какую нибудь Диабло3, сингл, может быть и 50 фпс, будет играбельно. Не надо путать. Может тебе и пинг 90 нормально, а кому то для результатов нужен пинг при стабильной без потерь...
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
ev_rus
19:12
Так тени и освещение (причем глобальное затенение) уже работает давно прекрасно в играх. Персонажи, мимика, офигенная, детализация. Момент лишь остается в текстурах.
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
Вова Огонь
19:12
Ты хотел бы умереть от голода?
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nonses84
19:10
Ой сука, как же опять системы позасырают разной хернёй 🤦
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Илья Иванов
19:09
Любой вменяемый человек понимает, что прогнозы ничего не стоят) в отличие от их просмотров, за них есть монетизация
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