Компания Bethesda выпустила у себя на канале в YouTube новый кинематографический трейлер, посвящённый будущим приключениям в ролевой онлайн-игре The Elder Scrolls Online. Если мы всё правильно поняли (а двусмысленностей тут быть не может), следующие обновления и дополнения к игре будут связаны с морской темой.
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В ролике мы видим три корабля, которые направляются в прибрежное поселение, но очень скоро они попадают в бурю. Что там будет по итогу — узнаем уже 27 января. Именно тогда разработчики планируют рассказать о новом контенте для The Elder Scrolls Online.
В описании к ролику есть следующие слова: «Приготовьтесь исследовать новые земли, бросить вызов опасностям и узнать захватывающие истории в безграничном мире The Elder Scrolls Online!»
Популярная ролевая онлайн-игра от Bethesda высоко ценится поклонниками жанра и может похвастаться 83 % рейтинга в Steam на основании более 93 тысяч отзывов.