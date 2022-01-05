«Контроль» называется.

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Задолго до релиза Far Cry 6 компания Ubisoft пообещала, что выпустит для новинки серию дополнений-ответвлений, главными героями которых станут главные злодеи предыдущих успешных частей франшизы — Far Cry 3 (Ваас), Far Cry 4 (Пэйган Мин) и Far Cry 5 (Иосиф Сид). Первое DLC с Ваасом уже сравнительно давно доступно, и вот, на подходе DLC с Пэйганом Мином.

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По сюжету дополнения, нам предстоит погрузиться в разум Пэйгана Мина и как встретить старых знакомых, так и лучше узнав мотивы, которыми руководствовался данный харизматичный антагонист. Дополнение называется «Контроль».

Dive into the twisted mind of Pagan Min. The new Pagan: Control DLC is coming January 11. pic.twitter.com/2hIr1xoPkc — Far Cry 6 (@FarCrygame) January 5, 2022

Примерить на себя роль Мина можно будет в следующий вторник, 11 января. Рискнём предположить, что промежуток между выходом второго и третьего дополнений про «главгадов» Far Cry будет примерно таким же.

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Все эти DLC входят в состав сезонного абонемента к Far Cry 6, но при желании их можно приобретать и отдельно.