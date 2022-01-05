Последнее время значительная часть новостей в игровой индустрии касается регулярных смен руководства студии, уходов из неё опытных разработчиков и прочей «текучки кадров». То ли разработчики устали работать в условиях пандемии, то ли вообще «выгорели», но сегодня одной такой новостью стало больше: об уходе с поста руководителя студии Playground Games сообщил её соучредитель Гэвин Ребёрн.
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Ребёрн проработал в Playground Games двенадцать лет — с момента её основания. Причинами ухода из компании её соучредитель не поделился. Неизвестно также, куда он держит путь теперь. Последней вышедшей игрой Playground Games с Ребёрном на посту её руководителя стала Forza Horizon 5. В настоящее время коллектив продолжает поддерживать данный проект, а также вовсю трудится над перезапуском франшизы Fable.