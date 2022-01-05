Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Соучредитель Playground Games объявил об уходе с поста руководителя студии
Опять текучка кадров.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Последнее время значительная часть новостей в игровой индустрии касается регулярных смен руководства студии, уходов из неё опытных разработчиков и прочей «текучки кадров». То ли разработчики устали работать в условиях пандемии, то ли вообще «выгорели», но сегодня одной такой новостью стало больше: об уходе с поста руководителя студии Playground Games сообщил её соучредитель Гэвин Ребёрн.

реклама

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Ребёрн проработал в Playground Games двенадцать лет — с момента её основания. Причинами ухода из компании её соучредитель не поделился. Неизвестно также, куда он держит путь теперь. Последней вышедшей игрой Playground Games с Ребёрном на посту её руководителя стала Forza Horizon 5. В настоящее время коллектив продолжает поддерживать данный проект, а также вовсю трудится над перезапуском франшизы Fable.

#playground games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Десятки новых машин и новогодние изменения в игровом мире: детали грядущего обновления Forza Horizon 5
Запуск Forza Horizon 5 стал крупнейшим за всю историю Xbox Game Studios
Число игроков в Forza Horizon 5 превысило десять миллионов — это крупнейший запуск игры в истории Xbox
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
44
Откат парадигмы Intel в 2022 году
78
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
11
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
39
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Михаил
22:17
На второе полугодие у Амд готово следующее унижение для фанатов интела
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Кушайте
22:17
Да на заборе тоже пишут три буквы , но забор остался забором ... А вы верьте , в деда мороза и зубную фею .
MSI на CES 2022 представила клавиатуру с собственными переключателями и первый микрофон
Kasyan
22:17
Хуанито придется срочно придумывать супер-пупер лучи, иначе не комильфо без них играть.
11 января состоится халфинг Ravencoin, что может привести к исходу майнеров
ev_rus
22:16
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
overandover
22:15
в этот раз и обещания жидковаты, чую слив
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Kasyan
22:14
Как надоел уже этот Педалик!
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
overandover
22:13
че за бред, это десктопный проц, вы говна тут въе6али что ли?
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
overandover
22:12
шизофреник это ты и твой друг самолет, устроили тут +уйню какую-то и политоту
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Антон Зольд
22:10
Ну как перейдёт посмотрим, а то достал пугалками о переходе, такое впечатление что дразнят, люди сила на которой вы наживаетесь, но придет час когда вы все ответите за ваши действия.
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
Kasyan
22:09
Знаешь как заткнуть представителя Южной Кореи, когда он начинает критиковать Ким Чен Ына? Предложить подискутировать про Пак Чон Хи "корейского Сталина", который убивал олигархов и запустил заводы в Р...
Роскомнадзор обяжет Netflix транслировать Первый канал и другие федеральные телеканалы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем