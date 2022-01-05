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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания NVIDIA на протяжении долгого времени держала открытую платформу для виртуального моделирования и виртуализации Omniverse в режиме бета-тестирования. Теперь производитель сообщил о завершении тестового периода и перехода платформы в статус общедоступной.

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А сейчас немного цифр. Оказывается, Omniverse в данный момент пользуется около 100 тысяч разработчиков. После завершения бета-теста платформа получит несколько важных нововведений. Самым важным можно считать Omniverse Nucleus Cloud — новый сервис по обмену большими 3D-сценами, он позволяет разработчикам вести совместную работу над графическими проектами. Также открытая платформа от NVIDIA получила расширенный набор бесплатных инструментов, что тоже пригодится разработчикам при повседневной работе.

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NVIDIA Omniverse — открытая платформа (метавселенная, если хотите), которая предназначена для совместной работы в виртуальной среде и моделирования в режиме реального времени. Данным программным решением ежедневно пользуется множество дизайнеров, инженеров и других создателей контента.