Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Метавселенная для разработчиков NVIDIA Omniverse вышла из бета-тестирования и стала общедоступной
Полезная штука.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Компания NVIDIA на протяжении долгого времени держала открытую платформу для виртуального моделирования и виртуализации Omniverse в режиме бета-тестирования. Теперь производитель сообщил о завершении тестового периода и перехода платформы в статус общедоступной.

реклама

А сейчас немного цифр. Оказывается, Omniverse в данный момент пользуется около 100 тысяч разработчиков. После завершения бета-теста платформа получит несколько важных нововведений. Самым важным можно считать Omniverse Nucleus Cloud — новый сервис по обмену большими 3D-сценами, он позволяет разработчикам вести совместную работу над графическими проектами. Также открытая платформа от NVIDIA получила расширенный набор бесплатных инструментов, что тоже пригодится разработчикам при повседневной работе.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

NVIDIA Omniverse — открытая платформа (метавселенная, если хотите), которая предназначена для совместной работы в виртуальной среде и моделирования в режиме реального времени. Данным программным решением ежедневно пользуется множество дизайнеров, инженеров и других создателей контента.

#nvidia #nvidia omniverse
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
NVIDIA показала новый флагманский ускоритель GeForce RTX 3090 Ti
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
44
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Откат парадигмы Intel в 2022 году
71
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
11
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
28
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5

Сейчас обсуждают

Чувак
18:46
Только в многопотоке сольёт )
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Yilec
18:41
Так может биос обновить?
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
MadMax-m16
18:38
А разработчиков наркоты уже всех "взяли на зарплату"?
Activision судится с продавцами читов для Call of Duty Warzone
Жома Шиблис
18:30
Ну,я например ни на кого не злюсь и тем более никому не завидую,я просто захожу сюда пожрать,иногда,что то где то почитать,потроллить слегка в комментах,просто убить время.
Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
ахахах
18:27
автор пишет-"о создании GTA 6 было известно ещё давно, но из-за того, что старых кодеров почти не осталось, в Rockstar понятия не имеют, как сделать 6-ю часть ещё более популярной, чем GTA 5".Трилогия...
Инсайдер: Rockstar Games анонсирует GTA 6 уже в этом году, а выпустит – в следующем
Никита Ермолаев
18:27
Рыксы 580 у них были лучшие, в 6000 поколении они сливают Рэд Дэвилам по температурам и качеству вертушек
Sapphire выпустила материнскую плату NITRO+ B550I Ultra Platinum для процессоров AMD
LoL
18:26
"3d кэш чудес не совершит, только во всяком CS:GOvne" Понятно, на слайды ты, конечно же, не смотрел)) Как раз в ксго ничего оно не дает))
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
san4ello86
18:23
Возможно, лучший выход из этого - облачный гейминг.
Activision судится с продавцами читов для Call of Duty Warzone
Иван Петров
18:22
Статьи Дмитрия Олеговича ака Пшонекса ни как не подходят к разделу "лаборатория". На сайте срочно нужен новый раздел "ватерклозет" для Пшонекса, Зелота и да иже с ними подобными авторами. Там им всем ...
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Yilec
18:21
У тебя баг. Открой ютуб, там всё есть.
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем