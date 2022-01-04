Вышедшая в 2018 года очаровательная игра Ghost of a Tale с милым мышонком-менестрелем в главной роли мгновенно завоевала сердца геймеров, которые закономерно хотели бы увидеть её продолжение. Что ж, возможно, мечты сбудутся: создатель Ghost of a Tale недвусмысленно намекнул на то, что в этом году нас ждут «мышиные» новости.
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Безусловно, из столь размытого комментария разработчика можно сформулировать самые разные выводы: под него подходят как анонс полноценного сиквела Ghost of a Tale, так и анонс версии игры для PS5 и Xbox Series, так и условного сюжетного ответвления. Вариантов масса, и чаша весов отнюдь не на стороне продолжения.
Напомним, что в Ghost of a Tale нам в роли мышонка-менестреля необходимо отыскать свою возлюбленную, преодолев для этого различные невзгоды и препятствия. Очень трогательный проект, каких сегодня безумно мало.