Доступ к ней получат и другие компании.

Самый очевидный пример активного развития программного обеспечения в автомобильном секторе – это эволюция платформ компании Tesla, которая планомерно наделяет свои электромобили новыми функциями активной помощи водителю и его развлечения во время стоянки. Как отмечает Nikkei Asian Review, корпорация Toyota Motor не желает отступать от конкурентов, а потому к 2025 году выведет на рынок собственную операционную систему.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Платформа получит обозначение Arene и будет применяться не только на транспортных средствах Toyota, Lexus и Daihatsu, но и на машинах родственной компании Subaru. Японский автогигант даже намеревается предоставлять доступ к этой операционной системе сторонним автопроизводителям, взимая с них лицензионную плату. Как и современное ПО для смартфонов, платформа Arene сможет постоянно обновляться «по воздуху», функционально совершенствуясь. Сторонние разработчики смогут интегрировать свои приложения в экосистему Arene.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Собственные операционные системы для автомобилей также разрабатывают GM, Volkswagen и Daimler. По данным экспертов Lux Research, к 2030 году до 50% стоимости автомобиля будут определять программное обеспечение и электронные компоненты. В начале века этот показатель не превышал 20%. Toyota намеревается расширить штат разработчиков программного обеспечения до 18 тысяч человек, чтобы не отставать от соперников в этой сфере.