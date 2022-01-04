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Новости Software Алексей Сычёв
К середине десятилетия автомобили Toyota обзаведутся собственной операционной системой
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Самый очевидный пример активного развития программного обеспечения в автомобильном секторе – это эволюция платформ компании Tesla, которая планомерно наделяет свои электромобили новыми функциями активной помощи водителю и его развлечения во время стоянки. Как отмечает Nikkei Asian Review, корпорация Toyota Motor не желает отступать от конкурентов, а потому к 2025 году выведет на рынок собственную операционную систему.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Платформа получит обозначение Arene и будет применяться не только на транспортных средствах Toyota, Lexus и Daihatsu, но и на машинах родственной компании Subaru. Японский автогигант даже намеревается предоставлять доступ к этой операционной системе сторонним автопроизводителям, взимая с них лицензионную плату. Как и современное ПО для смартфонов, платформа Arene сможет постоянно обновляться «по воздуху», функционально совершенствуясь. Сторонние разработчики смогут интегрировать свои приложения в экосистему Arene.

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Собственные операционные системы для автомобилей также разрабатывают GM, Volkswagen и Daimler. По данным экспертов Lux Research, к 2030 году до 50% стоимости автомобиля будут определять программное обеспечение и электронные компоненты. В начале века этот показатель не превышал 20%. Toyota намеревается расширить штат разработчиков программного обеспечения до 18 тысяч человек, чтобы не отставать от соперников в этой сфере.

#автомобили #toyota #операционная система
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