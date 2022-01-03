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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Рыночная капитализация Apple в очередной раз превысила 3 триллиона долларов
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Рыночная капитализация Apple вновь превысила три триллиона долларов — об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq за 3 января. Важно отметить, что производитель смог достичь этого рубежа первым из американских публичных компаний.

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Так, в 21:30 по московскому времени 3 января акции компании преодолели отметку в 182,86 долларов за штуку — такого показателя не удавалось достичь ни одной корпорации. Журналисты издания TheVerge считают, что такой невероятный успех — следствие повышенного спроса на iPhone и другие продукты Apple.

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Напомним, в 2018 году капитализация Apple достигла 1 триллиона долларов. В августе 2020 года Apple удвоила рыночную стоимость, достигнув капитализации в 2 триллиона долларов. Что до трёх триллионов, то впервые купертинская компания смогла достичь такой отметки ещё в начале декабря 2021 года, но сегодня был поставлен рекорд по стоимости акции.

#apple
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