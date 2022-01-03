Отдельные СМИ начали распространять информацию о том, что в Китае за последние несколько месяцев закрылось около 14 тысяч небольших компаний, имевших отношение к индустрии видеоигр. Причём, в данном случае речь идёт не только о разработчиках, но и специалистах по рекламе, издателях и так далее.
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За последние несколько месяцев Главное управление по печатям и публикациям Китая, которое занимается лицензированием игр, также перестало выпускать список новых одобренных проектов.
Крупные компании начали проводить сокращения сотрудников, а лидеры рынка Tencent и NetEase начали больше уделять внимания другим странам. Та же Tencent собирается открыть новое игровое подразделение в Сингапуре.
Ситуация с закрытием игровых студий в Китае — следствие новой проводимой политики властями страны. Детям и подросткам на законодательном уровне урезают допустимое в неделю время на онлайн-игры.