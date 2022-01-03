Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: за прошлый год в Китае закрылось около 14 тысяч игровых компаний
Новая политика властей в отношении игр.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Отдельные СМИ начали распространять информацию о том, что в Китае за последние несколько месяцев закрылось около 14 тысяч небольших компаний, имевших отношение к индустрии видеоигр. Причём, в данном случае речь идёт не только о разработчиках, но и специалистах по рекламе, издателях и так далее.

реклама

За последние несколько месяцев Главное управление по печатям и публикациям Китая, которое занимается лицензированием игр, также перестало выпускать список новых одобренных проектов.

Крупные компании начали проводить сокращения сотрудников, а лидеры рынка Tencent и NetEase начали больше уделять внимания другим странам. Та же Tencent собирается открыть новое игровое подразделение в Сингапуре.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Ситуация с закрытием игровых студий в Китае — следствие новой проводимой политики властями страны. Детям и подросткам на законодательном уровне урезают допустимое в неделю время на онлайн-игры.

#игры #китай
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Персоналу TSMC ничего не угрожает в случае захвата Тайваня Китаем
Китайские власти помогут отечественным производителям создать роботов для охраны общественного порядка
Micron тоже призналась, что пострадала от локдауна в китайском Сиане
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
116
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
36
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
13
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
32
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
17
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
35
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
29
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
18:07
Да там давно нет никакого геймплея, одно кинцо
Экс-разработчик Call of Duty считает, что серии необходимы глобальные изменения в геймплее
Leshiy2371
18:06
Там упор в 1050Ти. РХ588,к слову, на тех же настройках выдает максимум 73фпс, против 69 у 1050Ти.Зато жрет в 2-3 раза больше. "PS. Кстати самый сложный там, последний 5 акт, там fps сильно ниже будет...
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Эдик
18:05
Оптя а ведь правда....cкакун ты, с уя на уй.... пхахахахав
NVIDIA RTX A2000 в майнинге Ethereum оказалась на 25% эффективнее AMD Radeon RX 6600 XT
Влад Gray
18:05
Сади/Иви 4/4 все бы тянул. Сам на таком сижу 10 лет I5 2500k@4300. Только с ссд, и на 1660s. Да, упирается в процессор и показывает 30 ФПС (местами, но довольно часто в городах и проч.) в РДР2в, в киб...
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Tyison
18:01
Кто в майнинге давно и продавать не будет. Будет держать пока доход превышает расход на электричество. Выигрывает тот, кто держит монеты долгое время.
11 января состоится халфинг Ravencoin, что может привести к исходу майнеров
NONsens
18:00
Я на 5900X, пока жду более новую материнку с ибея и потому не ставлю СВО, поставил древний дешманский IH-4405 - встал как родной без каких-либо переходников, вполне сносно охлаждает. https://overclock...
AMD на CES 2022 представит Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H и Radeon RX 6850M XT
swr5
17:59
Майки сами неоднократно заявляли, что OEM ключи легальны только на проданных с ними устройствах, отдельно такие ключи не продаются.
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже
ACDCOVER
17:58
Пострадали больше всего лемминги которые брали 8гиговые огрызки по килобаксу. Хуанг нормально так прикармливает леммингов огрызками со стола :)
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
Михаил
17:57
Ты тупой? Калькулятором пользоваться не умеешь? RTX A2000 ты еще иди ее купи хоть где нибудь https://market.yandex.ru/product--videokarta-6-gb-pny-quadro-rtx-a2000-vcnrtxa2000-sb-oem/1449727554?cpa=1...
NVIDIA RTX A2000 в майнинге Ethereum оказалась на 25% эффективнее AMD Radeon RX 6600 XT
Вадим_Андреев
17:55
На такой комп хватит и 350 вт. Я понимаю, что сарказм=). Просто там был уже этот БП, а так-то и вентиляторов в корпус на такой комп можно было по факту ставить вообще ни одного, ну максимум пару, ника...
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем