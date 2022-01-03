Ни к чему хорошему это, понятное дело, не располагает.

Видеоигры есть разные, и влияние на человека, в том числе на его жизненные показатели, они тоже оказывают разные. Насколько вредно играть в отдельные современные динамичные игры, конкретного медицинского исследования нет, но есть неравнодушные энтузиасты, которые решили проверить это, что называется, на собственной шкуре.

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Так, один из пользователей Reddit под ником Herojournal вместе со своей подругой провёл замеры частоты сердцебиения во время игры и пришёл к выводу, что отдельные проекты вызывают повышение пульса больше других. Так, например, в случае с конкретно автором поста на Reddit наибольшее влияние на рост частоты сердцебиения оказывали Call of Duty Warzone, Overcooked 2, Bloodborne и Rocket League, тогда как у его подруги аналогичная ситуация возникала при игре в Overcooked 2 и Overwatch. Во всех перечисленных случаях сердце у игроков начинало биться на 50+ % чаще.

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Подобные явления, безусловно, не несут никакой пользы для «пламенного мотора», поскольку не вызваны физической нагрузкой, а представляют собой серию стрессов. Впрочем, важно также осознавать непосредственно отношение каждого конкретного человека к игровому процессу: если не воспринимать происходящее на экране серьёзно и не отдавать этому всю свою энергию, то и реакция организма не будет столь ощутимой.