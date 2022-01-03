Хотя портал DSOGaming не отличается внушительными масштабами, но в среде любителей игр он известен тем, что нередко публикует инсайдерские сведения, а также составляет вполне адекватные списки игр по различным критериям, в том числе и довольно субъективным. В число последних входит недавний материал издания, в котором его журналисты составили топ-10 игр прошлого года с лучшей оптимизацией на персональных компьютерах.
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Безусловно, подобный «топ» невольно отдаёт субъективностью, однако при его составлении журналисты DSOGaming старались выбирать наиболее беспроблемные в плане оптимизации прошлогодние игры из тех, с которыми им удалось поработать. Критерий отбора был достаточно прост: игра должна стабильно и без проблем работать на «широком спектре» компьютерных конфигураций, в том числе и относительно старых, уверенно держать частоту кадров и не доставлять никаких технических проблем при прохождении.
И вот, десятка лучших получилась такая:
- Metro Exodus Enhanced Edition;
- Resident Evil Village;
- Call of Duty: Vanguard;
- Bright Memory Infinite;
- Aliens Fireteam Elite;
- Tales of Arise;
- Hot Wheels Unleashed;
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time;
- Kingdom Hearts III;
- Hitman III.
Были ли более достойные кандидаты? Безусловно, были, однако журналисты издания, по всей видимости, намеренно не рассматривали инди-сегмент, иначе бы весь «топ» был «оккупирован» именно малоизвестными и, откровенно говоря, мало кому нужными проектами.