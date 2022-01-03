Глядя на этот «топ», кажется, что журналисты пошутили. Ну да ладно.

Хотя портал DSOGaming не отличается внушительными масштабами, но в среде любителей игр он известен тем, что нередко публикует инсайдерские сведения, а также составляет вполне адекватные списки игр по различным критериям, в том числе и довольно субъективным. В число последних входит недавний материал издания, в котором его журналисты составили топ-10 игр прошлого года с лучшей оптимизацией на персональных компьютерах.

реклама

Безусловно, подобный «топ» невольно отдаёт субъективностью, однако при его составлении журналисты DSOGaming старались выбирать наиболее беспроблемные в плане оптимизации прошлогодние игры из тех, с которыми им удалось поработать. Критерий отбора был достаточно прост: игра должна стабильно и без проблем работать на «широком спектре» компьютерных конфигураций, в том числе и относительно старых, уверенно держать частоту кадров и не доставлять никаких технических проблем при прохождении.

И вот, десятка лучших получилась такая:

Metro Exodus Enhanced Edition;

Resident Evil Village;

Call of Duty: Vanguard;

Bright Memory Infinite;

Aliens Fireteam Elite;

Tales of Arise;

Hot Wheels Unleashed;

Crash Bandicoot 4: It’s About Time;

Kingdom Hearts III;

Hitman III.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Были ли более достойные кандидаты? Безусловно, были, однако журналисты издания, по всей видимости, намеренно не рассматривали инди-сегмент, иначе бы весь «топ» был «оккупирован» именно малоизвестными и, откровенно говоря, мало кому нужными проектами.