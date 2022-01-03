Компания Samsung в рамках выставки CES 2022, которая стартует уже завтра, представила новое поколение смарт-телевизоров с панелями Micro LED и Neo QLED. Одной из ключевых особенностей новинок стал интерфейс Samsung Gaming Hub, который представляет собой игровую платформу с поддержкой трёх облачных сервисов: Stadia, GeForce Now и Utomik.
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Журналисты, успевшие познакомиться с новыми телевизорами Samsung, отмечают, что на данный момент они не поддерживают сервис Xbox Cloud Gaming. Производитель устройств заверяет, что эта проблема будет решена в течение года: скорее всего, появятся и другие облачные сервисы.
Для новых телевизоров с предустановленной Gaming Hub также заявлена поддержка контроллеров Xbox и PlayStation — у пользователей будет возможность использовать геймпады для взаимодействия с облачными игровыми сервисами. Samsung обещает реализовать для телевизоров полноценную торговую онлайн-площадку для покупки игр, а также доступ к сервису YouTube Gaming.
Производитель заверяет, что платформа Gaming Hub будет доступна на телевизорах Samsung линейки 2022 года к концу текущего года. Остальные подробности будут раскрыты ближе к моменту запуска интерфейса.