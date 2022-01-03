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У нас на очереди новая порция слуха о дальнейших обновлениях для Cyberpunk 2077, в этот раз источником информации стал анонимный инсайдер с форума 4chan. В отличие от предыдущих порций домыслов и предположений, новая информация выглядит правдоподобной. Всё просто: никаких «тотальных переделок» в духе No Man’s Sky не планируется, только минорные изменения. Пусть и достаточно крупные.

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Итак, патч 1.5 для Cyberpunk 2077 должен выйти одновременно с некстген-версией игры. Детали будут представлены уже в феврале — именно тогда разработчики расскажет об аниме и DLC. Новая версия проекта получит название Cyberpunk 2077: Samurai Edition, после установки патча в ней также появится режим «Новая игра+», несколько бесплатных DLC и множество технических правок.

Про первое дополнение к Cyberpunk 2077 анонимный информатор на 4chan тоже кое-что рассказал — точнее, подтвердил уже известную информацию. Действие крупного DLC будет происходит в районе Пасифика, появятся две новые группировки: клоуны Bozos и психи-националисты Slaughterhouse.

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Инсайдер также утверждает, что работа над вторым крупным дополнением тоже началась, но вменяемых деталей пока нет.