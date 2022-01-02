Первая в этом году публикация чарта продаж в Steam не принесла с собой никаких значимых изменений в статистике. Лидер — по-прежнему тактический шутер Ready or Not, остальные участники топ-10 — тоже практически неизменны. Впрочем, данная реальность естественна: начало года — крайне бедный на новинки период, поэтому сохраняется закономерная инерционность.
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В целом десятка лидеров на этой неделе выглядит следующим образом:
- Ready or Not;
- It Takes Two;
- Five Nights at Freddy’s Security Breach;
- Valve Index VR Kit;
- Project Zomboid;
- Sea of Thieves;
- Red Dead Redemption 2;
- Forza Horizon 5;
- Cyberpunk 2077;
- Rust.
Важно помнить, что статистика частично искажена проходящей сейчас в Steam зимней распродажей, которая завершится вечером пятого января. А завтрашним вечером нас ждёт оглашение победителей «Премии Steam 2021».