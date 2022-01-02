Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Боевик Ready or Not начал новый год с первого места в недельном чарте продаж в Steam
Год новый, лидер — не очень.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Первая в этом году публикация чарта продаж в Steam не принесла с собой никаких значимых изменений в статистике. Лидер — по-прежнему тактический шутер Ready or Not, остальные участники топ-10 — тоже практически неизменны. Впрочем, данная реальность естественна: начало года — крайне бедный на новинки период, поэтому сохраняется закономерная инерционность.

реклама

В целом десятка лидеров на этой неделе выглядит следующим образом:

  • Ready or Not;
  • It Takes Two;
  • Five Nights at Freddy’s Security Breach;
  • Valve Index VR Kit;
  • Project Zomboid;
  • Sea of Thieves;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Forza Horizon 5;
  • Cyberpunk 2077;
  • Rust.
анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Важно помнить, что статистика частично искажена проходящей сейчас в Steam зимней распродажей, которая завершится вечером пятого января. А завтрашним вечером нас ждёт оглашение победителей «Премии Steam 2021».

#steam #ready or not #void interactive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
В первом патче боевик Ready or Not пополнится новыми режимами, оружием и диалогами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
281
Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
65
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
16
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
23
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
24
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
13
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
10

Сейчас обсуждают

Дима Черкаска
19:18
Моя малышка)
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
Руслан
19:18
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
Шешенбек Тант-Оглы
19:17
У меня в городе уже xbox series s две недели за 18.000, никто не покупает
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
Yolanda Tarska
19:14
Но честно говоря, жду его выпуски, особо радуют фотки обстановки (тут их нет к сожалению), хотя стол топовый всё равно.
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
Yolanda Tarska
19:14
Пощади...
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
skydan
19:12
Цымбаларь жги далее
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
Павел Кузнецов
19:10
Осень переноситсо на лето.
В 2022 году видеокарты не подешевеют, а возврат к рекомендованным ценам затянется на годы – 3DCenter
Павел Кузнецов
19:09
Так найди работу. Стань погромистом например.
В 2022 году видеокарты не подешевеют, а возврат к рекомендованным ценам затянется на годы – 3DCenter
Electronics
19:09
Старая пословица - скупой платит дважды. Нафиг этот бу.горелые печки. Для меня это пройденный этап. У кого есть возможность и терпение, возьмет новое. Другие платят своим святым временем (ждунство).
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
🇷🇺 The Loopa
19:08
Самое главное там блюрей привод, аппаратный звук DTS-X и Dolby Atmos. Там RTX можно врубить и HDR. Там HDMI 2.1. Там оxyенный персиковый гейпад. А самое главное куча игр старых и новых в гейпассе, мож...
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем