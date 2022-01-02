Скромняга Sega считает, что это очень достойный результат.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На протяжении последних нескольких лет Sega поступает разумно и потихоньку ликвидирует платформенную несправедливость в отношении своих игр. Так, некогда PlayStation-эксклюзивная франшиза Yakuza теперь доступна на персональных компьютерах, и вот, сегодня руководство компании поделилось статистическими результатами продаж игр данной серии на PC.

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Выяснилось, что они достигли 2,8 миллионов копий. Результат не то чтобы впечатляющий, но Sega справедливо называет его достойным шагом в деле восстановления платформенного равенства.

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Вместе с тем руководство компании затронуло тему дальнейшего развития серий Sonic и Total War. Ничего конкретного, что было бы достойно внимания, менеджмент Sega не заявил, но, очевидно, данные серии продолжат пополняться новыми частями.