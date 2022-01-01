Печально, но топ-менеджер, скорее всего, глядит в воду.

Мы живём в эпоху зарождения NFT-контента в видеоиграх. Пока что данная новинка, как, впрочем, и всё новое в целом, воспринимается обозлённой на всё связанное с «криптой» общественностью крайне негативно, но в будущем данная ситуация наверняка изменится. И президент Square Enix Ёсукэ Мацуда считает, что со временем приобретение NFT в играх станет для людей таким же привычным и повседневным делом, как покупка любых физических объектов в магазинах.

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Однако, как справедливо отмечает Мацуда, прежде, чем это произойдёт, рынок NFT должен быть урегулирован (по-видимому, на государственном или даже международном уровне), поскольку сейчас система объективно двоякая и может использоваться в том числе в мошеннических целях.

Мацуда считает, что внедрение блокчейн-технологий в игры позволит расширить мотивационные аспекты для геймеров. Сейчас игроки проводят время в играх, чтобы получить удовольствие, но со временем благодаря блокчейн-технологиям в играх можно будет зарабатывать деньги, создавая и продавая те же самые модификации или уникальные материалы, и вносить свой вклад в одно общее дело. Естественно, пока это всё далеко от осуществления, но при этом «на бумаге» вполне реализуемо.

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Наверное, не нужно уточнять, какой эффект вышеуказанные заявления произвели и произведут на игровую общественность.